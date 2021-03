Salvo Sottile promosso ai Fatti Vostri | l’indiscrezione non sfugge

Advertising

CIAfra73 : Quale sarà il futuro di Salvo Sottile? Resta in Rai o ritorna a Mediaset? Le novità - Luca_zone : RT @tvblogit: Che bel clima a #IFattiVostri! (titolo ironico) Nella prossima stagione Salvo Sottile prenderà il posto di Giancarlo Magall… - FacciamoI : Serpeggia aria di crisi tra i condottieri de 'I fatti vostri'e se Magalli ne esce a malapena indenne, i piani alti… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Che bel clima a #IFattiVostri! (titolo ironico) Nella prossima stagione Salvo Sottile prenderà il posto di Giancarlo Magall… - GalantoMassimo : RT @tvblogit: Che bel clima a #IFattiVostri! (titolo ironico) Nella prossima stagione Salvo Sottile prenderà il posto di Giancarlo Magall… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvo Sottile

Stando ai rumor in circolazione esisterebbero tensioni tra i membri del cast de I Fatti Vostri, e in futuropotrebbe sostituire lo storico conduttore Giancarlo Magalli.sostituirà Magalli? Stando ai rumor in circolazione nella prossima edizione de I Fatti Vostri...( ) Al posto di Giancarlo Magalli per la conduzione de 'I Fatti Vostri' sembra essere in pole position il giornalista, presente nel programma da settembre. Ma la verità è che, al ...L'ultimo arrivato Salvo Sottile avrebbe invece incontrato il favore di tutti e si vocifera che sia proprio lui il perno centrale sul quale avviare una nuova era del programma. "Il ruolo di Salvo ...Giancarlo Magalli probabilmente verrà sostituito alla conduzione del programma di cui ha fatto la storia: I fatti vostri. Ecco il nome del sostituto.