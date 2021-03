Sabino Cassese a TPI | “I magistrati chiedono il vaccino | ma gli autisti dei bus non mi pare abbiano mai pensato di sospendere il lavoro”

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’Associazione nazionale(Anm) ha pubblicato ieri una nota in cui invita a rallentare ol’attività giudiziaria non urgente a causa della pandemia da Covid, dopo che il governo ha escluso idai gruppi target di popolazione cui offrire ilin via prioritaria. TPI ne ha parlato col professor, giudice emerito della Corte costituzionale.Professore, cosa pensa della nota dell’Anm? Ritiene che sia legittima e opportuna? Glidegli autobus, i conduttori dei treni e tante altre categorie di dipendenti pubblici e privati che continuano a lavorare nonostante la pandemia non hanno neppurediil loro.Cosa pensa della richiesta dei ...

Martedì alle 16 dibattito su www.lastampa.it con Enrico Giovannini, Francesco Profumo, Marco Buti, Elsa Fornero, Irene Tinagli, Marco Gay, Maurizio Landini, Marcella Panucci,, Dario Scannapieco.. - -Negli interventi - sapientemente coordinati da Ferruccio de Bortoli - di Marco Bentivogli, Linda Laura Sabbadini eson tornate a sanguinare le piaghe mai rimarginate delle nostre ...L’Associazione nazionale magistrati (Anm) ha pubblicato ieri una nota in cui invita a rallentare o sospendere l’attività giudiziaria non urgente a causa della pandemia da Covid, dopo che il governo ha ...Per non deludere la società italiana, emersa come più reattiva, coesa, meno individualista dalla pandemia Covid-19, lo Stato deve accorciare le procedure e i tempi della sua ...