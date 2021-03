Rugby | Ian McKinley annuncia il ritiro Ha giocato per nove volte con la maglia dell’Italia

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ian, che per 9ha vestito ladella Nazionale italiana di, marcando 3 punti, hato oggi, con un lungo post su Instagram, il suo. Classe 1989, irlandese di nascita, dopo un problema ad un occhio che lo aveva costretto ad un primo prematuro abbandono dell’attività, in Italia ha avuto e saputo cogliere una seconda possibilità, che lo ha portato a giocare per Leonorso, Viadana, Zebre e Benetton. Questo il suo messaggio su Instagram: “Oggi, a 31 anni, annuncio ufficialmente il mio secondodala tutti i livelli. La mia carriera professionale non è stata convenzionale. 10 anni fa, sono stato forzato a 21 anni adre il miodal Leinster e dall’Irlanda U20, ...

Roma "McKinley appende gli scarpini al chiodo. L'ex mediano di apertura di Benetton eViadana 1970 " 9 caps e 3 punti con Italrugby " ha annunciato ufficialmente il ritiro dalgiocato con un ...Punizioni: Glasgow Warriors 2/2 (Thompson 2/2); Benetton1/1 (Padovani 1/1); Man of the match:... Niko Matawalu), 13 Nick Grigg, 12 Robbie Ferguson, 11 Lee Jones, 10 Ross Thompson (75′...Ian McKinley, che per 9 volte ha vestito la maglia della Nazionale italiana di rugby, marcando 3 punti, ha annunciato oggi, con un lungo post su Instagram, il suo ritiro. Classe 1989, irlandese di nas ...Glasgow Warriors-Benetton Rugby è il recupero dell’undicesimo round del Guinness PRO14 2020/2021, non giocato a inizio gennaio per Covid-19 e a metà febbraio per maltempo ...