Rubano scooter e vìolano zona rossa | denunciati due minorenni

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero due– un 14enne originario della provincia di Latina e un 15enne romano con precedenti con l’accusa di ricettazione. Lo scorso pomeriggio, una pattuglia di Carabinieri della Sezione Motociclisti ha notato i giovani a bordo di unoin via Prenestina che procedevano in modo sospetto e hanno deciso di fermarli per un controllo. Dopo aver accennato ad una fuga, i due sono stati raggiunti e bloccati e dagli accertamenti e’ emerso che losu cui viaggiavano era stato denunciato rubato lo scorso 26 marzo presso la Stazione Carabinieri Roma Tor Tre Teste. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno quindi rintracciato il proprietario restituendogli il veicolo e hanno deferito i giovani all’Autorita’ Giudiziaria competente prima di ...