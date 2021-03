(Di lunedì 29 marzo 2021) La prima gara del Motomondiale 2021 in Qatar ha visto Valentinochiudere in 12esima posizione: problemi con laper il 'Dottore' che, nonostante le basse temperature, ha ...

Advertising

SkySportMotoGP : Rossi: 'Ho faticato, stressiamo troppo la gomma posteriore' #SkyMotoGP #MotoGP #QatarGP #SkyMotori ?? @Motogp… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Rossi: 'Ho faticato, stressiamo troppo la gomma posteriore' #SkyMotoGP #MotoGP #QatarGP #SkyMotori ?? @Motogp @sandrodon… - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: Rossi: 'Ho faticato, stressiamo troppo la gomma posteriore' #SkyMotoGP #MotoGP #QatarGP #SkyMotori ?? @Motogp @sandrodon… - MaurizioVr46 : RT @SkySportMotoGP: Rossi: 'Ho faticato, stressiamo troppo la gomma posteriore' #SkyMotoGP #MotoGP #QatarGP #SkyMotori ?? @Motogp @sandrodon… - AlbaEmilian : RT @SkySportMotoGP: Rossi: 'Ho faticato, stressiamo troppo la gomma posteriore' #SkyMotoGP #MotoGP #QatarGP #SkyMotori ?? @Motogp @sandrodon… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi faticato

Sportface.it

La prima gara del Motomondiale 2021 in Qatar ha visto Valentinochiudere in 12esima posizione: problemi con la gomma posteriore per il 'Dottore' che, nonostante le basse temperature, ha stressato troppo la gommaDichiarazioni ValentinoGP Qatar Gara 'Mi aspettavo di più, soprattutto dopo le qualifiche ma in gara homolto. Dopo qualche giro ho iniziato ad avere problemi con le gomme e il mio ...Padova 77 Luciana Mosconi 82 Antenore Energia Padova: Pellicano 7, Visone, Schiavon 3, Barbon 9, Morgillo 19, De Nicolao ne, Marangon ne, Ferrari 14, Brigato 8, Bianconi 9, Bocconcelli 8, Rigato ne. A ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI CORRE ANCORA IL 2-4 APRILE: PROGRAMMA, ORARI E TV GP DOHA 2021 LA CRONACA DELLA GARA FRANCESCO BAGNAIA: "SONO DELUSO" MAVERICK VINALES: "SUPERARE LA DUCATI ...