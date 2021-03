Rosalinda Cannavò risponde alle critiche di Dayane | “Lei è influenzata da qualcuno”

Leggi su biccy

(Di lunedì 29 marzo 2021) La scorsa settimanaMello ha espresso dei dubbi sulla storia d’amore trae Andrea Zenga. La modella brasiliana ha anche detto che la sua amica le avrebbe succhiato le energie e avrebbe “sfruttato” il suo percorso. L’attrice siciliana ospite a Domenica Live ha risposto alla Mello, mettendo anche in dubbio che certe frecciatine possano essere farina del suo sacco. “Barbara io sorrido perché non posso fare altro che questo. Prima ci rimanevo male ed ero delusa, perché io a lei ho voluto molto bene. Ho sempre cercato di portare il massimo rispetto alla nostra amicizia, perché per me si trattava di amicizia. Fuori contavano le dimostrazioni e lei onestamente… Io ho fatto tanti passi nei suoi confronti, sono sempre stata io a farli nonostante lei ha detto cose pesanti su di me e sulla mia relazione. Che poi lei non ...