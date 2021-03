Rosalinda Cannavò ospite a ‘Domenica Live’ incontra Niccolo Zenga e replica a Dayane (Di lunedì 29 marzo 2021) Rosalinda Cannavò, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata ospite da Barbara D’urso a ‘Domenica Live’, nella puntata del 28 Marzo. Rosalinda Cannavò e Andrea ZengaDurante l’intervista, si è parlato del rapporto dell’attrice con la sua ex amica e ex gieffina Dayane Mello. Rosalinda Cannavò ospite a ‘Domenica Live’ incontra Niccolò Zenga e replica a Dayane Il rapporto tra le due ex amiche, ha fatto tanto discutere, sia quando erano all’interno della casa, ed anche adesso, che il reality è finito da un pezzo, le due ragazze continuano a far discutere, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 29 marzo 2021), ex concorrente del Grande Fratello Vip, è statada Barbara D’urso a, nella puntata del 28 Marzo.e AndreaDurante l’intervista, si è parlato del rapporto dell’attrice con la sua ex amica e ex gieffinaMello.NiccolòIl rapporto tra le due ex amiche, ha fatto tanto discutere, sia quando erano all’interno della casa, ed anche adesso, che il reality è finito da un pezzo, le due ragazze continuano a far discutere, ...

Rosalinda Cannavò ancora contro Dayane Mello a Domenica Live: "È influenzata da qualcuno" Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ormai si parlano tramite Barbara D'Urso: ieri l'attrice siciliana ha sostenuto che la Mello sia influenzata da qualcuno , rispondendo alle accuse che la modella ...

