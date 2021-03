Ronaldo ‘Il Fenomeno’: “I gol nella finale del 2002 contro la Germania la mia vittoria più grande” (Di lunedì 29 marzo 2021) L’ex stella di Inter e Milan, Ronaldo detto ‘Il Fenomeno’, nel corso di una lunga intervista rilasciata a ‘Sports Illustrated’, ha ripercorso la propria carriera tra presente, passato e futuro, soffermandosi anche sul suo look: “Era un taglio di capelli orribile ma c’era una ragione. Non volevo parlare con i giornalisti brasiliani dei miei infortuni e grazie a quel look se ne sono dimenticati. I gol che ricordo con maggior piacere sono quelli segnati in finale alla Germania. Non sono le più belle, ma le più importanti perché nessuno credeva che avrei potuto giocare di nuovo a calcio, ma quella doppietta rappresenta la vittoria più grande. Non volevo addormentarmi, avevo paura che risuccedesse quello che è accaduto nel 1998. Ho trovato Dida e gli ho chiesto di restare con me. Ed è ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) L’ex stella di Inter e Milan,detto ‘Il, nel corso di una lunga intervista rilasciata a ‘Sports Illustrated’, ha ripercorso la propria carriera tra presente, passato e futuro, soffermandosi anche sul suo look: “Era un taglio di capelli orribile ma c’era una ragione. Non volevo parlare con i giornalisti brasiliani dei miei infortuni e grazie a quel look se ne sono dimenticati. I gol che ricordo con maggior piacere sono quelli segnati inalla. Non sono le più belle, ma le più importanti perché nessuno credeva che avrei potuto giocare di nuovo a calcio, ma quella doppietta rappresenta lapiù. Non volevo addormentarmi, avevo paura che risuccedesse quello che è accaduto nel 1998. Ho trovato Dida e gli ho chiesto di restare con me. Ed è ...

