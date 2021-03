Romanina | furto sventato grazie alla vicina di casa | la Polizia arresta un ladro | caccia al complice

(Di lunedì 29 marzo 2021) Gli Agenti del commissariatoe della Sezione Volanti sono intervenuti in Largo Alfonso Favino per la segnalazione da parte di una condomina di forti rumori provenienti da un pianerottolo nel condominio. E’ successo stanotte intorno alle cinque meno un quarto. Gli agenti giunti sul posto hanno così sorpreso 2 uomini che uscivano da un portone. Solo uno dei due uomini A. L. cittadino georgiano di 31 anni è stato bloccato eto per tentatoin appartamento mentre l’altro soggetto è riuscito a fuggire. L’uomo è stato associato presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa di rito direttissimo. Trattazione a cura del commissariato. Adesso èal suo. su Il Corriere della Città.

