Roma | rinnovo Veretout | ecco i dettagli del nuovo accordo

Advertising

infoitsport : Calciomercato: Milan, Chelsea e Roma su Belotti. E il rinnovo… - CalcioNapoli24 : - FILT_Roma_Lazio : RT @FiltCgil: ?? Dall'alba iniziato #scioperonazionale lavoratrici e lavoratori #trasportomerci #logistica #spedizioni. Chiedono rinnovo #co… - RomaFuori : Il toto-nomi per il prossimo centravanti della #Roma durerà fino all'ultimo giorno di calciomercato. Oggi secondo i… - Toro_News : ??| FOCUS La situazione #Belotti: rinnovo o cessione in estate? Il punto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rinnovo

Calcio News 24

Lae Jordan Veretout sono molto vicini a trovare un accordo per ildi contratto del centrocampista ...Lae Jordan Veretout sono molto vicini a trovare un accordo per ildi contratto del centrocampista ...Roma, pronto il rinnovo di Villar. La Roma punta molto su Gonzalo Villar. Nonostante l'interesse di club prestigiosi come il Barcellona e l'Atletico Madrid, il centrocampista spag ...La Roma e Jordan Veretout sono molto vicini a trovare un accordo per il rinnovo di contratto del centrocampista francese ...