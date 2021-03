Roma, Pd incontra la Sinistra: “Calenda non si muove per la coalizione” (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – Le parole di Carlo Calenda sono state una bomba gettata nel centrosinistra capitolino. Che però non ci sta a farsi dettare l’agenda delle elezioni per il Campidoglio dal leader di Azione ed è pronto a ripartire con il tavolo di coalizione. Questo è uno dei temi emersi nell’incontro on line che il segretario del Pd, Andrea Casu, e il vicesegretario dem del Lazio, Enzo Foschi, hanno avuto con i rappresentanti romani del pezzo più a sinistra della compagine progressista. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – Le parole di Carlo Calenda sono state una bomba gettata nel centrosinistra capitolino. Che però non ci sta a farsi dettare l’agenda delle elezioni per il Campidoglio dal leader di Azione ed è pronto a ripartire con il tavolo di coalizione. Questo è uno dei temi emersi nell’incontro on line che il segretario del Pd, Andrea Casu, e il vicesegretario dem del Lazio, Enzo Foschi, hanno avuto con i rappresentanti romani del pezzo più a sinistra della compagine progressista.

Advertising

giornaleradiofm : Tajani incontra E. Letta, parlato di sostegni e Recovery: (ANSA) - ROMA, 29 MAR - 'Siamo impegnati in una collabora… - andreav89021166 : @marinavippa perchè invece di fare video chiamate zozze, visto che son de roma non ci si incontra e si fotte... chiarimenti in DM - IngegneriaR3 : #eventi Oggi riprendono gli appuntamenti di '@UnivRoma3 incontra le Aziende': in questo incontro gli studenti potra… - CaBarbati : Il teatro si incontra #giornatamondialedelteatro #teatro Argentina #Roma - BahrainembIT : L'Ambasciatore del Regno di Bahrain a Roma incontra il Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri e della Co… -