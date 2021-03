Roma, nomadi in azione alla Romanina in un furgone con quattro bambini e tre adulti (Di lunedì 29 marzo 2021) Banda di rom scoperta a perlustrare con un furgone la zona della Romanina a Roma. La banda composta dal guidatore e da altri tre adulti e quattro bambini era pronta a entrare in azione. Ad essersi accorto che qualcosa non quadrava è stato un agente libero dal servizio. Come ricostruisce il Messaggero, il poliziotto nel percorrere via Biagio Petrocelli, ha notato un furgone Ducato con numerose persone a bordo. Banda di rom in azione alla Romanina Il furgone si è affiancato ad altri furgoni parcheggiati. A quel punto i rom con fare sospetto hanno iniziato a guardare all’interno. Lo stesso mezzo era stato segnalato già qualche giorno prima poiché era utilizzato per commettere furti su ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Banda di rom scoperta a perlustrare con unla zona dellanina a. La banda composta dal guidatore e da altri treera pronta a entrare in. Ad essersi accorto che qualcosa non quadrava è stato un agente libero dal servizio. Come ricostruisce il Messaggero, il poliziotto nel percorrere via Biagio Petrocelli, ha notato unDucato con numerose persone a bordo. Banda di rom innina Ilsi è affiancato ad altri furgoni parcheggiati. A quel punto i rom con fare sospetto hanno iniziato a guardare all’interno. Lo stesso mezzo era stato segnalato già qualche giorno prima poiché era utilizzato per commettere furti su ...

Advertising

Agenzia_Dire : C’è un mare di rifiuti che dorme sottoterra, a Roma, dove fino a febbraio del 2010 sorgeva il campo nomadi Casilino… - SecolodItalia1 : Roma, nomadi in azione alla Romanina in un furgone con quattro bambini e tre adulti - paolarestaino : RT @Agenzia_Dire: C’è un mare di rifiuti che dorme sottoterra, a Roma, dove fino a febbraio del 2010 sorgeva il campo nomadi Casilino 900.… - tuittipaloma : RT @andcapocci: Sgomberarono in favore di camera un campo nomadi a Roma e interrarono le baracche demolite poco più in là in una discarica… - flashmaticgun : RT @andcapocci: Sgomberarono in favore di camera un campo nomadi a Roma e interrarono le baracche demolite poco più in là in una discarica… -