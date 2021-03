Roma, lesione al menisco per Kumbulla: stagione finita (Di lunedì 29 marzo 2021) Pessime notizie per la Roma: Marash Kumbulla ha riportato una lesione al menisco dopo lo stop in Nazionale. stagione finita Marash Kumbulla è stato sottoposto ad accertamenti clinici, dopo l’infortunio patito in nazionale, che hanno evidenziato una lesione del menisco. stagione conclusa per il giovanissimo difensore della Roma, rientrato ieri sera nella Capitale dopo la sfortunata parentesi con l’Albania. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Pessime notizie per la: Marashha riportato unaaldopo lo stop in Nazionale.Marashè stato sottoposto ad accertamenti clinici, dopo l’infortunio patito in nazionale, che hanno evidenziato unadelconclusa per il giovanissimo difensore della, rientrato ieri sera nella Capitale dopo la sfortunata parentesi con l’Albania. Leggi su Calcionews24.com

