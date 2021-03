Roma, lesione al menisco esterno destro per Kumbulla. Stagione finita (Di lunedì 29 marzo 2021) Brutta tegola per la Roma: Stagione finita per il difensore Marash Kumbulla. Il difensore ha avuto gli esiti dell’esame al ginocchio infortunatosi in Nazionale contro Andorra e per il nazionale albanese si tratta di lesione al menisco esterno destro. Tre mesi di stop e Stagione finita. L’albanese ieri ostentava fiducia, che non si trattasse di nulla di grave, ma purtroppo il difensore si sbagliava e sarà costretto ai box per un pò di tempo. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Brutta tegola per laper il difensore Marash. Il difensore ha avuto gli esiti dell’esame al ginocchio infortunatosi in Nazionale contro Andorra e per il nazionale albanese si tratta dial. Tre mesi di stop e. L’albanese ieri ostentava fiducia, che non si trattasse di nulla di grave, ma purtroppo il difensore si sbagliava e sarà costretto ai box per un pò di tempo. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

