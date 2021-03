Roma | la Sinistra chiude a Calenda | “Non è candidato giusto | valutiamo altro”

(Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – Poco unitario e incapace di attrarre su di sé i voti del Movimento 5 Stelle in un eventuale ballottaggio. La sinistra del fronte progressista romano con questi due argomenti manda in soffitta l’ipotesi di un sostegno alla candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma. Le recenti parole del leader di Azione, che ha annunciato di non volersi ritirare dalla corsa, espresso dubbi sulle primarie e proposto un ticket al Pd (lasciando ai dem la scelta del vicesindaco), hanno suonato come una provocazione in quell’arcipelago formato da Sinistra x Roma, Articolo 1, Sinistra Italiana, socialisti e Verdi. Che è pronto anche a formulare una candidatura propria se l’ex ministro dello Sviluppo economico fosse alla fine la scelta del PD.

...come candidato perfetto a Sindaco di. Lei e' una collega di tante battaglie fatte assieme, certamente piu' libera di me: io appartengo ad un grande partito, il piu' grande del centroe ...La Biblioteca Vaticana, a, per me significò Centro Sperimentale. Mi candido. Sono ammessa. Il ... A una proiezione parteciparono politici dellademocristiana, il direttore fanfaniano ...Il laterale giallorosso protagonista nella vittoria azzurra a Sofia Leonardo Spinazzola è stato votato “migliore azzurro in campo” di Bulgaria-Italia disputata ieri sera a Sofia. Il terzino della Roma ...Domani il voto per la capogruppo Pd alla Camera. Ma il dossier più importante è quello delle comunali. Calenda: senza accordo “correremo con liste civiche” ...