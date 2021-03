Roma, la carica degli sgomitoni al Campidoglio. Cirinnà ci riprova: “Non mi tiro indietro” (Di lunedì 29 marzo 2021) Monica Cirinnà ci riprova e, approfittando dell’incertezza del Pd sul nome da mettere in campo per Roma e della ventata rosa imposta da Enrico Letta, ripropone il suo. Qualcosa di simile, comunque, avviene anche nel campo del centrodestra, dove in attesa che si sciolga il nodo della candidatura, è Vittorio Sgarbi a farsi nuovamente avanti. Entrambi fanno poi riferimento alle primarie, avanzandole come opzione per giungere alla scelta. Ma se nel centrodestra la quadra sulla candidatura è di fatto tutta questione interna, per il Pd la faccenda è un tantino più complicata, perché la scelta del candidato si intreccia con quella delle alleanze, in un modo che, allo stato attuale, appare ancora indistricabile. C’è la questione della candidatura di Virginia Raggi, che non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro, e c’è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Monicacie, approfittando dell’incertezza del Pd sul nome da mettere in campo pere della ventata rosa imposta da Enrico Letta, ripropone il suo. Qualcosa di simile, comunque, avviene anche nel campo del centrodestra, dove in attesa che si sciolga il nodo della candidatura, è Vittorio Sgarbi a farsi nuovamente avanti. Entrambi fanno poi riferimento alle primarie, avanzandole come opzione per giungere alla scelta. Ma se nel centrodestra la quadra sulla candidatura è di fatto tutta questione interna, per il Pd la faccenda è un tantino più complicata, perché la scelta del candidato si intreccia con quella delle alleanze, in un modo che, allo stato attuale, appare ancora indistricabile. C’è la questione della candidatura di Virginia Raggi, che non ha alcuna intenzione di fare un passo, e c’è ...

Advertising

SecolodItalia1 : Roma, la carica degli sgomitoni al Campidoglio. Cirinnà ci riprova: “Non mi tiro indietro” - cittadini_roma : RT @Retake_Roma: E' mattina presto quando si inizia ad allestire il banchetto e si arriva fino alla sera, quando si carica il raccolto. Il… - Retake_Roma : E' mattina presto quando si inizia ad allestire il banchetto e si arriva fino alla sera, quando si carica il raccol… - dovipe : @La7tv Sei ancora in corsa per la carica di sindaco a Roma? Chiedo per mio cugino in Australia. - filo_78 : RT @the_whooligan: #### BREAKING NEWS ###### Crisanti si candida prepotentemente alla carica di ------ CAPO DEI NO-VAX ------ rimasta va… -