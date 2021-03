Roma | in giro sulla Prenestina con uno scooter rubato | fermati due minorenni | multati anche per aver violato la zona rossa

(Di lunedì 29 marzo 2021) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno denunciato a piede libero due. Si tratta di un 14enne originario della provincia di Latina e di un 15enneno con precedenti con l’accusa di ricettazione. Lo scorso pomeriggio, una pattuglia di Carabinieri della Sezione Motociclisti ha notato i giovani a bordo di unoin viache procedevano in modo sospetto e hanno deciso di fermarli per un controllo. Dopoaccennato ad una fuga, i due sono stati raggiunti e bloccati. Dagli accertamenti è emerso che losu cui viaggiavano era stato denunciatolo scorso 26 marzo presso la Stazione CarabinieriTor Tre Teste. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno quindi ...

In giro su uno scooter rubato violando le regole della zona rossa. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero due minorenni – un 14enne originario della provincia di ...