Roma, imprenditore sequestrato e derubato in pieno giorno nella sua villa di Nemi (Di lunedì 29 marzo 2021) Paura a Nemi, alle porte di Roma . In pieno giorno un imprenditore è stato sequestrato per oltre due ore nella sua villa, minacciato ed infine rapinato da una banda di ladri che ha portato via soldi ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) Paura a, alle porte di. Inunè statoper oltre due oresua, minacciato ed infine rapinato da una banda di ladri che ha portato via soldi ...

Advertising

RenatoMaiaron : Mafia nel Lazio, il faro della Dda su Durigon (Lega) e i rapporti con l'imprenditore arrestato - la Repubblica - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Imprenditore rapinato a Nemi in casa in pieno giorno: nella villa sequestrati anche giardiniere e colf. Ingente bottino… - ilmessaggeroit : Imprenditore rapinato a Nemi in casa in pieno giorno: nella villa sequestrati anche giardiniere e colf. Ingente bot… - LeonardoRimicci : Bravo #Giletti !Grande ! ????Andrà lui personalmente al #Comune di Roma all’ufficio #condoni per sapere come mai la c… - pccpla : RT @GoalItalia: 20 anni fa lo Scudetto con la Roma, ora la sua vita è totalmente cambiata: Hidetoshi Nakata è un imprenditore di successo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma imprenditore Roma, imprenditore sequestrato e derubato in pieno giorno nella sua villa di Nemi leggo.it Roma – Valentina Pelliccia intervista Alessandro Meluzzi su “Social ed isolamento” Valentina Pelliccia, scrittrice e giornalista, ha intervistato il Professor Alessandro Meluzzi in merito al fenomeno “Social e isolamento, cosa rischiano i giovani?”. L’intervista, interessante ed esa ...

Usura: sequestro beni per 500mila euro nel Napoletano Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, tra Roma ed Ercolano, immobili e disponibilità finanziarie del valore di oltre 500000 euro nei confronti di due ...

Valentina Pelliccia, scrittrice e giornalista, ha intervistato il Professor Alessandro Meluzzi in merito al fenomeno “Social e isolamento, cosa rischiano i giovani?”. L’intervista, interessante ed esa ...Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, tra Roma ed Ercolano, immobili e disponibilità finanziarie del valore di oltre 500000 euro nei confronti di due ...