Roma | consigliere M5s ritocca la foto di un tombino occluso Poi spiega | “Era la replica ironica a un fake” E rimuove il tweet

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 marzo 2021) Illiberato dal bitume grazie al ritocco della: è l’immagine postata su Twitter dalCinquestelle di, Paolo Ferrara, che ha subito attirato l’attenzione e le ironie degli utenti del social network. Tutto nasce dal post dell’account Twitter @battaglia persa in cui si vede ladi undopo la posa dell’asfalto e quindi non più in grado di raccogliere l’acqua piovana. Si tratterebbe di una strada della zona di Boccea, zona nord-ovest, ma sull’autenticità dell’immagine non ci sono conferme. Ferrara, taggato nelpostando la stessa, ma con le griglie liberate: “Dovete aspettare la fine dei lavori. Non stiamo mica ai tempi di Alemanno o Marino”. Guardando ...