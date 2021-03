Rivoluzione nel trasporto dei vaccini e dei tamponi. il brevetto di un friulano (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ nato a Udine Frigò, il contenitore termico – pronto all’uso – ideale per la conservazione di farmaci, flaconi e alimenti. L’ha inventato e brevettato un infermiere dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. “Questo è il mio contributo alla lotta al Covid”. Si cercano aziende o enti per la produzione dell’innovativa borsa frigo Comoda, pratica, utile, ma soprattutto sicura al 100%. È il prototipo della nuova borsa frigorifero che potrebbe rivoluzionare il trasporto dei vaccini anti Covid nei prossimi mesi. Questa, almeno, è l’intenzione del suo inventore, Renato Serci, un infermiere professionista impegnato fra le corsie del Santa Maria della Misericordia di Udine. È proprio lavorando per la struttura di chirurgia specialistica friulana che l’operatore sanitario ha iniziato a pensare e a elaborare la sua idea: una borsa termica pronta all’uso, ... Leggi su udine20 (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ nato a Udine Frigò, il contenitore termico – pronto all’uso – ideale per la conservazione di farmaci, flaconi e alimenti. L’ha inventato e brevettato un infermiere dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. “Questo è il mio contributo alla lotta al Covid”. Si cercano aziende o enti per la produzione dell’innovativa borsa frigo Comoda, pratica, utile, ma soprattutto sicura al 100%. È il prototipo della nuova borsa frigorifero che potrebbe rivoluzionare ildeianti Covid nei prossimi mesi. Questa, almeno, è l’intenzione del suo inventore, Renato Serci, un infermiere professionista impegnato fra le corsie del Santa Maria della Misericordia di Udine. È proprio lavorando per la struttura di chirurgia specialistica friulana che l’operatore sanitario ha iniziato a pensare e a elaborare la sua idea: una borsa termica pronta all’uso, ...

Advertising

renatobrunetta : In 100 giorni assumeremo 2.800 professionisti ‘high skill’ per le amministrazioni del #Sud. È il primo test per la… - Libertysunflow : Stanotte ho sognato una rivoluzione comunista nel mio piccolo paese. Che roba i sogni. - EsthDay : lucarinigiac: Google Chrome blocca i cookie: cosa cambia nella pubblicità online | Google ha deciso di bloccare i “… - casanovaxxxxx : @rtl1025 @gentilivero e nel frattempo la gente chiusa in casa...ma che si sbrigassero una volta per tutte se non vo… - 00Zucchi : @annamariabeatr6 @Cambiacasacca Non mi ricordo alcuna rivoluzione nel '93 quando Amato derubò gli italici nottetemp… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione nel "Incontri con il '900": Istoreco propone sette conferenze per un percorso dal fascismo al muro di Berlino Dopo la Prima Guerra Mondiale e la rivoluzione in Russia nascono molte aspettative e altrettante paure davanti ad una società in ... Strano a dirsi, ma anche nel bel mezzo di una Guerra Mondiale si può ...

Morto Enrico Vaime, padre del varietà televisivo ... è diventato celebre e, nel giorno della sua morte, si è fatto largo su Twitter, dove famosi e non hanno cercato di ricordare le sue battute più celebri. More Tv "Che tempo che fa", la "rivoluzione" ...

Dal waterfront al nuovo ponte, la rivoluzione di Genova Il Sole 24 ORE Pirlo, ex bianconero ci va giù pesante: “Urge una rivoluzione” Pirlo sta lavorando a ranghi ridotti per preparare il derby contro il Torino, c'è chi boccia la sua scelta di inizio stagione.

Rivoluzione Dazn. Diquattro promette convenienza e qualità. Confronto col ‘primo prezzo’ Sky Si sta godendo la ribalta mediatica Veronica Diquattro, 37 anni, vicepresidente esecutivo di Dazn in Italia e Spagna e dalla scorsa estate Chief Customer & Innovation Officer di tutto il gruppo. La ma ...

Dopo la Prima Guerra Mondiale e lain Russia nascono molte aspettative e altrettante paure davanti ad una società in ... Strano a dirsi, ma anchebel mezzo di una Guerra Mondiale si può ...... è diventato celebre e,giorno della sua morte, si è fatto largo su Twitter, dove famosi e non hanno cercato di ricordare le sue battute più celebri. More Tv "Che tempo che fa", la "" ...Pirlo sta lavorando a ranghi ridotti per preparare il derby contro il Torino, c'è chi boccia la sua scelta di inizio stagione.Si sta godendo la ribalta mediatica Veronica Diquattro, 37 anni, vicepresidente esecutivo di Dazn in Italia e Spagna e dalla scorsa estate Chief Customer & Innovation Officer di tutto il gruppo. La ma ...