Ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli: “Avvistati insieme a Milano” (FOTO) (Di lunedì 29 marzo 2021) In queste ore, sul web si sta molto parlando di Dayane Mello e di un ipotetico Ritorno di fiamma con Mario Balotelli. I due hanno avuto una storia un po’ di tempo fa e, in occasione della partecipazione di lei al GF Vip, il calciatore si rese protagonista anche di una battuta infelice. Ad ogni modo, pare che dopo la tempesta possa essere sorto di nuovo il sole. I due, infatti, sono stati Avvistati insieme a Milano e sembravano essere anche in atteggiamenti piuttosto complici. Vediamo, dunque, nel dettaglio, che cosa è accaduto. I precedenti tra Dayane Mello e Mario Balotelli Mario Balotelli e Dayane ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 29 marzo 2021) In queste ore, sul web si sta molto parlando die di un ipoteticodicon. I due hanno avuto una storia un po’ di tempo fa e, in occasione della partecipazione di lei al GF Vip, il calciatore si rese protagonista anche di una battuta infelice. Ad ogni modo, pare che dopo la tempesta possa essere sorto di nuovo il sole. I due, infatti, sono statie sembravano essere anche in atteggiamenti piuttosto complici. Vediamo, dunque, nel dettaglio, che cosa è accaduto. I precedenti tra...

