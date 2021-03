Ritorna il bonus cultura ’18app’ | a chi è destinato e come richiederlo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ritorna bonus

BlogLive.it

Sarà possibile spendere ilentro il 28 febbraio 2022. Per i nuovi esercenti che non avevano già partecipato alle precedenti edizioni, parimenti potranno registrarsi dal 1° aprile sul medesimo ...il dibattuto contributo di 500 euro da spendere in beni e attività culturali, destinato ai ... Stiamo parlando delCultura per i diciottenni che, in realtà, è una misura mai andata in ...Ritorna il bonus cultura per il quinto anno di fila. Come richiedere il contributo e a chi è rivolto: data delle registrazioni ...Nel 2016 è stato stabilito che a tutti i neo diciottenni venisse conferito un bonus pari a 500 euro da spendere per l’accesso a musei, concerti, cinema e per l’acquisto di libri. Ritorna il dibattuto ...