Risposta ufficiale su EMUI 11 per Huawei P30 Lite il 29 marzo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 29 marzo 2021) Un progetto estremamente complicato e quasi sicuramente non attuabile coi canali ufficiali, ma a quanto pare non sono del tutto tramontate le speranze dei possessori di unP30nel poter contare sull’aggiornamento con11. Una vicenda che non trattavamo da tempo sulle nostre pagine, ma che oggi 29merita un approfondimento dopo unada parte dell’assistenza. Difficile dire se sia concreta o di circostanza, ma ciò non cambia il fatto che occorra aprire una parentesi per il pubblico italiano. Porta socchiusa perP30sull’aggiornamento con11 Come stanno le cose per gli utenti in possesso di unP30che, ancora oggi, sperano di ...