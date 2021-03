'Rinnovo Insigne con il Napoli? Se son rose fioriranno...'

(Di lunedì 29 marzo 2021)- Antonio Ottaiano , ex agente di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando della situazione contrattuale del capitano del: "ha dimostrato ciò che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Insigne

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato delle novità sul mercato del Napoli, tra cui il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il giornalista della RAI Ciro Venerato è stato protagonista di un'intervista durante la trasmissione Radio Gol, in onda su Kiss Kiss Napoli. Venerato si è soffermato su ...NAPOLI - Antonio Ottaiano , ex agente di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando della situazione contrattuale del capitano del Napoli : "ha dimostrato ciò che ha sempre dimostrato, cioè di essere un calciatore importante . Qualcuno in alcuni momenti storceva il naso ma il grosso della gente di calcio lo ha sempre ritenuto un ...