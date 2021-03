Rimandata a casa senza vaccino ma, per la piattaforma, ha già ricevuto la prima dose (Di lunedì 29 marzo 2021) Per quanto i processi possano risultare automatizzati, per quanto le piattaforme possano essere avanzate nella gestione di grandi quantità di dati, l’errore umano resta sempre dietro l’angolo. E, nel combinato disposto tra l’inattaccabilità della tecnologia e la fiducia in una campagna vaccinale che sta comunque andando a gonfie vele, sono i pazienti che rischiano di finire in un vicolo cieco. È quanto accaduto a questa cittadina romana: per la piattaforma Lazio risulta regolarmente vaccinata, ma in realtà non ha ricevuto la prima dose. LEGGI ANCHE > I 22 milioni buttati all’ARIA per la piattaforma di prenotazione vaccinale in Lombardia piattaforma Lazio, il problema riscontrato La paziente si è recata, il 14 marzo, presso il centro vaccinale allestito nella Nuvola di Fuksas, nel ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 29 marzo 2021) Per quanto i processi possano risultare automatizzati, per quanto le piattaforme possano essere avanzate nella gestione di grandi quantità di dati, l’errore umano resta sempre dietro l’angolo. E, nel combinato disposto tra l’inattaccabilità della tecnologia e la fiducia in una campagna vaccinale che sta comunque andando a gonfie vele, sono i pazienti che rischiano di finire in un vicolo cieco. È quanto accaduto a questa cittadina romana: per laLazio risulta regolarmente vaccinata, ma in realtà non hala. LEGGI ANCHE > I 22 milioni buttati all’ARIA per ladi prenotazione vaccinale in LombardiaLazio, il problema riscontrato La paziente si è recata, il 14 marzo, presso il centro vaccinale allestito nella Nuvola di Fuksas, nel ...

