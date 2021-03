Rientra l’allarme frana al Lago d’Iseo | ma la minaccia è sempre incombente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 marzo 2021) Non è stato un evento meteorologico avverso a mettere in allarme la popolazione delper una decina di giorni. Bensì l’ostinato, incontrollato e continuo sfruttamento minerario della marna, ottimo materiale per produrre cemento. Due settimane vissute con la paura del crollo sulle case sottostanti di un pezzo del Monte Saresano, versante bergamasco del Sebino, e con il rischio che i detriti si riversassero nelprovocando un’onda anomala in grado di raggiungere la costa bresciana e la dirimpettaia Monteisola con effetti imprevedibili. Le attività estrattive sono in corso dai primi anni del Novecento, da quando sono cominciate le attività del cementificio. La produzione di cemento è una lavorazione insalubre, che dovrebbe stare lontana dalle zone abitate, in ogni caso non più nel cuore del suggestivo. In questi 120 anni, ...