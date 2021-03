Rider, c’è l’intesa con Just Eat: 4mila assunti come dipendenti con contratto della logistica. Salario fisso orario e tutele, addio al cottimo (Di lunedì 29 marzo 2021) I Rider di Just Eat saranno lavoratori subordinati e verranno assunti con il contratto nazionale della logistica. Dopo due mesi di trattative sindacati e azienda hanno trovato un accordo sull’inquadramento dei 4mila fattorini che la società di food delivery intende assumere da qui a fine anno. Ai Rider verrà garantita una paga oraria legata ai minimi contrattuali e non più alle consegne: un duro colpo al meccanismo del cottimo, che è invece alla base del ccnl Rider sottoscritto in settembre tra Assodelivery, l’associazione delle piattaforme del food delivery, e il solo sindacato Ugl. Un contratto già bocciato dal ministero del Lavoro e ora sconfessato anche da Just Eat, che pochi mesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) IdiEat saranno lavoratori subordinati e verrannocon ilnazionale. Dopo due mesi di trattative sindacati e azienda hanno trovato un accordo sull’inquadramento deifattorini che la società di food delivery intende assumere da qui a fine anno. Aiverrà garantita una paga oraria legata ai minimi contrattuali e non più alle consegne: un duro colpo al meccanismo del, che è invece alla base del ccnlsottoscritto in settembre tra Assodelivery, l’associazione delle piattaforme del food delivery, e il solo sindacato Ugl. Ungià bocciato dal ministero del Lavoro e ora sconfessato anche daEat, che pochi mesi ...

