Riaperture, vaccini e Pnrr. Tutti gli appuntamenti della settimana (Di lunedì 29 marzo 2021) La settimana che ci porterà a Pasqua si apre con il confronto tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e le Regioni, guardando alla strategia e soprattutto alle misure da porre in essere dopo le prossime feste in materia di Riaperture. Altro tema caldo sul tavolo quello dei vaccini. Intanto arrivano in Parlamento i pareri delle Commissioni Bilancio dei due rami sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sul piano economico l’assemblea prevede mercoledì una attesa assemblea di Bankitalia con la relazione del governatore Visco. Per gli esteri oggi riapre l’ambasciata francese a Tripoli, in Libia. Per il fine settimana ancora poche segnalazioni. Ecco intanto gli appuntamenti principali della settimana già in calendario: Lunedì 29 marzo – Covid, incontro ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 marzo 2021) Lache ci porterà a Pasqua si apre con il confronto tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e le Regioni, guardando alla strategia e soprattutto alle misure da porre in essere dopo le prossime feste in materia di. Altro tema caldo sul tavolo quello dei. Intanto arrivano in Parlamento i pareri delle Commissioni Bilancio dei due rami sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sul piano economico l’assemblea prevede mercoledì una attesa assemblea di Bankitalia con la relazione del governatore Visco. Per gli esteri oggi riapre l’ambasciata francese a Tripoli, in Libia. Per il fineancora poche segnalazioni. Ecco intanto gliprincipaligià in calendario: Lunedì 29 marzo – Covid, incontro ...

