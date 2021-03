Riapertura scuole dal 7 aprile? Possibile, ma preoccupa rischio aumento contagi con un ritorno alla Dad (Di lunedì 29 marzo 2021) Verso un nuovo decreto anti Covid e verso una graduale Riapertura delle scuole, dopo la stretta ulteriore arrivata con il Dpcm del 2 marzo, che ha previsto la chiusura totale delle scuole, con la conseguente attivazione della Dad per tutti gli studenti, nelle zone rosse. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) Verso un nuovo decreto anti Covid e verso una gradualedelle, dopo la stretta ulteriore arrivata con il Dpcm del 2 marzo, che ha previsto la chiusura totale delle, con la conseguente attivazione della Dad per tutti gli studenti, nelle zone rosse. L'articolo .

Advertising

dietnam : Leggete in che modo il @corriere entra in gioco nella delicata vicenda della riapertura delle scuole ?? - elenabonetti : Il Presidente Draghi ha annunciato la riapertura delle scuole anche in zona rossa fino alla prima media e ha ribadi… - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie per aver messo al centro i bimbi e le famiglie, con una riapertura, condizioni sanitarie permetten… - microcerotis : Certificazione Italia Viva: Giannini Giannini ricorda la riforma della Buona Scuola: ‘Investimmo molto sul piano di… - forte_l : Mi spiegate l’utilità della riapertura delle scuole nel Lazio per soli due giorni perché a me sfugge... -