Riapertura delle scuole a Milano, le nuove regole per quarantene e test (Di lunedì 29 marzo 2021) Le indicazioni su chi deve sottoporsi al tampone e sul rientro in classe al termine della malattia. Norme stringenti nei focolai con varianti del virus. Gli istituti chiudono se i casi toccano metà delle classi Leggi su corriere (Di lunedì 29 marzo 2021) Le indicazioni su chi deve sottoporsi al tampone e sul rientro in classe al termine della malattia. Norme stringenti nei focolai con varianti del virus. Gli istituti chiudono se i casi toccano metàclassi

Advertising

dietnam : Leggete in che modo il @corriere entra in gioco nella delicata vicenda della riapertura delle scuole ?? - elenabonetti : Il Presidente Draghi ha annunciato la riapertura delle scuole anche in zona rossa fino alla prima media e ha ribadi… - lucianonobili : Trasparenza sui dati, spinta massima sulle vaccinazioni, riapertura scuola primaria e infanzia dopo Pasqua, pianifi… - Nilla18101335 : RT @DarioBressanini: Articolo de @ilpost sullo studio 'ottimista' sulla riapertura delle scuole - Enki2270 : RT @Claudie9223: #galli : ' NON SONO FAVOREVOLE ALLA RIAPERTURA DELLE #scuole'..?? ' SCUOLA AMBIENTE PERICOLOSO ANCHE PER LE #varianti '..??… -