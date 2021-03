Resident Evil Village si fa pubblicità con una gigantesca Lady Dimitrescu a grandezza naturale (Di lunedì 29 marzo 2021) Capcom sta aumentando l'hype di Resident Evil Village inviando ai punti vendita l'immagine a grandezza naturale del suo principale antagonista, Lady Dimitrescu. L'immagine di 2,9 metri è stata avvistata nei punti vendita di Hong Kong, dove la figura minacciosa sovrasta tutti e tutto il resto del negozio, come orgogliosamente condiviso dall'account Facebook di Capcom Asia (via The Gamer). Al momento, l'immagine promozionale non è stata vista in Europa, ma probabilmente i fan di Dimitrescu sperano che la campagna marketing si estenda oltre l'Asia. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 29 marzo 2021) Capcom sta aumentando l'hype diinviando ai punti vendita l'immagine adel suo principale antagonista,. L'immagine di 2,9 metri è stata avvistata nei punti vendita di Hong Kong, dove la figura minacciosa sovrasta tutti e tutto il resto del negozio, come orgogliosamente condiviso dall'account Facebook di Capcom Asia (via The Gamer). Al momento, l'immagine promozionale non è stata vista in Europa, ma probabilmente i fan disperano che la campagna marketing si estenda oltre l'Asia. Leggi altro...

Advertising

Multiplayerit : Resident Evil Village: cartonati di Lady Dimitrescu a dimensione reale per pubblicità - NewsDigitali : Stadia: controller e Chromecast con il preordine di Resident Evil Village - GamingToday4 : Resident Evil Village: cartonati di Lady Dimitrescu a dimensione reale per pubblicità - GamingToday4 : Monster Hunter Rise arriva sugli scaffali, Resident Evil Village disponibile in una promozione con Google Stadia |… - parkguvks : @nikeejjk comunque è un gioco resident evil 2??mi sembra o 3 -