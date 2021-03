Renzi in Bahrein, polemiche social: “Si diverte mentre Italia in lockdown” (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – Matteo Renzi in Bahrein per il Gran Premio di Formula 1 scatena le polemiche dei social. A testimoniare la presenza del leader di Italia Viva alla prima gara del Circus è la foto che lo ritrae insieme al principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein, e a Jean Todt, presidente dell Fia che ha pubblicato lo scatto sui social. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – Matteo Renzi in Bahrein per il Gran Premio di Formula 1 scatena le polemiche dei social. A testimoniare la presenza del leader di Italia Viva alla prima gara del Circus è la foto che lo ritrae insieme al principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein, e a Jean Todt, presidente dell Fia che ha pubblicato lo scatto sui social.

