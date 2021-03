Renzi: “I miei viaggi in Arabia? Tutto regolare”. Ma non spiega perché era al Gp del Bahrein (Di lunedì 29 marzo 2021) Renzi: “I miei viaggi in Arabia? Tutto regolare” Matteo Renzi torna a far parlare di sé per il terzo viaggio intrapreso in un mese, questa volta in Bahrein, dove è stato fotografato in occasione del gran premio di Formula 1 in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Paese, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). È stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter, scatenando le polemiche e le critiche di coloro che si chiedono cosa motivi il nuovo spostamento di Renzi quando tanti cittadini sono costretti in casa, senza poter uscire dal proprio Comune. Oggi l’ex premier, che aveva già fatto sapere in una nota di aver finanziato il ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021): “Iin” Matteotorna a far parlare di sé per il terzoo intrapreso in un mese, questa volta in, dove è stato fotografato in occasione del gran premio di Formula 1 in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Paese, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). È stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter, scatenando le polemiche e le critiche di coloro che si chiedono cosa motivi il nuovo spostamento diquando tanti cittadini sono costretti in casa, senza poter uscire dal proprio Comune. Oggi l’ex premier, che aveva già fatto sapere in una nota di aver finanziato il ...

Agenzia_Ansa : Matteo Renzi nel paddock in Bahrain assiste al Gp di F1. Polemiche per lo scatto pubblicato da Jean Todt sui social… - Adnkronos : Parla Renzi, il viaggio in Bahrain, le polemiche. E il (non) commento di Letta. - libellula58 : RT @GiancarloGarci6: Ma legittimati da chi? spiegalo #RenziDimettiti Renzi al Gp in Bahrain: 'Legittimi tutti i miei viaggi all'estero e gl… - ddgiusto : RT @zicolo66: A me non interessa sapere cosa ne fa' Renzi con i suoi soldi , mi scoccia invece pagare Scanzi con i miei soldi. https://t.co… - GiancarloGarci6 : Ma legittimati da chi? spiegalo #RenziDimettiti Renzi al Gp in Bahrain: 'Legittimi tutti i miei viaggi all'estero e… -