Renzi al GP del Bahrein, proteste sui social. Lui si difende: "Regole rispettate" (Di lunedì 29 marzo 2021) Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è stato ospite ieri al Gran Premio di Formula 1 disputato in Bahrein. La sua presenza ha scatenato numerose proteste sui social. "L'Italia è in zona rossa e lui si gode la Formula 1 in Bahrein", scrivono sul web. "Io non posso tornare in un'altra Regione per vedere i miei parenti, mentre lui può andare tranquillamente in Bahrein", fa eco un'altra persona. Ma dallo staff del Senatore fanno sapere che le Regole sono state rispettate. Renzi al GP del Bahrein, proteste dalla politica Le proteste sono arrivate anche dalla politica. Il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ci va giù duro: "Mentre gli italiani si trovano in lockdown e non ..."

