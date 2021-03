Renzi al Gp del Bahrein offende gli italiani costretti al lockdown (Di lunedì 29 marzo 2021) Dalla redazione mi comunicano che ci sarebbe da scrivere un commento sul viaggio di Renzi in Bahrein. Oh, no, mi dicono le budella: significa ingolfarsi ancora di tifosissimi organizzati sui miei social (la bestiolina di Renzi è una versione analcolica della Bestia di Salvini, arriva in massa). Anche di questo prima o poi converrebbe parlarne perché gli ossessionati che vedono ossessionati da Renzi dappertutto sono una specie antropologica che lascerebbe intendere un partito con milioni di voti, se non fosse che gli account social si possono moltiplicare ma i voti, per fortuna, no. Poi ho osservato le prime pagine di siti e quotidiani e in effetti che Renzi sia allegro e abbronzato al Gran Premio di Formula 1 è purtroppo una notizia: scrivo purtroppo perché Matteo sa bene che ormai la platea del ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021) Dalla redazione mi comunicano che ci sarebbe da scrivere un commento sul viaggio diin. Oh, no, mi dicono le budella: significa ingolfarsi ancora di tifosissimi organizzati sui miei social (la bestiolina diè una versione analcolica della Bestia di Salvini, arriva in massa). Anche di questo prima o poi converrebbe parlarne perché gli ossessionati che vedono ossessionati dadappertutto sono una specie antropologica che lascerebbe intendere un partito con milioni di voti, se non fosse che gli account social si possono moltiplicare ma i voti, per fortuna, no. Poi ho osservato le prime pagine di siti e quotidiani e in effetti chesia allegro e abbronzato al Gran Premio di Formula 1 è purtroppo una notizia: scrivo purtroppo perché Matteo sa bene che ormai la platea del ...

