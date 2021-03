Regan Gascoigne: “Sono bisessuale, per me è normale. Papà ha capito, gli sono grato” (Di lunedì 29 marzo 2021) Le indiscrezioni parlano di un possibile addio anticipato all'Isola dei Famosi per infortunio. Paul Gascoigne si è fatto male ad un braccio in una prova ricompensa, durante la diretta del programma di Canale5. Questa sera potrebbe essere annunciato il suo addio alla trasmissione condotta da Ilary Blasi.caption id="attachment 116091" align="alignnone" width="766" Un momento della puntata del programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5/captionIn attesa di conferme ufficiali, ieri sera - a Live non è la D'Urso - è stato ospitato il figlio dell'ex giocatore che di recente, in una trasmissione tv inglese, ha rivelato di essere bisessuale. Dopo un collegamento andato in onda la scorsa settimana con la figlia Bianca, questa volta è toccato al figlio più piccolo dell'ex attaccante che è ballerino, modello ed influencer.Questo è quanto ha detto alla ... Leggi su golssip (Di lunedì 29 marzo 2021) Le indiscrezioni parlano di un possibile addio anticipato all'Isola dei Famosi per infortunio. Paulsi è fatto male ad un braccio in una prova ricompensa, durante la diretta del programma di Canale5. Questa sera potrebbe essere annunciato il suo addio alla trasmissione condotta da Ilary Blasi.caption id="attachment 116091" align="alignnone" width="766" Un momento della puntata del programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5/captionIn attesa di conferme ufficiali, ieri sera - a Live non è la D'Urso - è stato ospitato il figlio dell'ex giocatore che di recente, in una trasmissione tv inglese, ha rivelato di essere. Dopo un collegamento andato in onda la scorsa settimana con la figlia Bianca, questa volta è toccato al figlio più piccolo dell'ex attaccante che è ballerino, modello ed influencer.Questo è quanto ha detto alla ...

zazoomblog : Regan Gascoigne parla del suo coming out e della reazione del padre - #Regan #Gascoigne #parla #coming… - ClaudioBocci6 : RT @carmelita_durso: Ciao #amiciditwitter da Regan Gascoigne! Ma un'altra che vi ama come @carmelitadurso dove la trovate? #noneladurso ??… - zazoomblog : Regan Gascoigne parla del suo coming out e della reazione del padre - #Regan #Gascoigne #parla #coming - StraNotizie : Regan Gascoigne parla del suo coming out e della reazione del padre - FanpageLadurso : RT @carmelita_durso: Ciao #amiciditwitter da Regan Gascoigne! Ma un'altra che vi ama come @carmelitadurso dove la trovate? #noneladurso ??… -