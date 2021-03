Recensione Zero Chill: teen drama Netflix senza ambizioni (Di lunedì 29 marzo 2021) Zero Chill è la nuova serie TV teen drama proveniente dal Regno Unito e disponibile su Netflix dal 15 marzo 2021. Ecco qui la nostra Recensione. TITOLO ORIGINALE: Zero Chill. GENERE: teen drama. NAZIONE: Regno Unito. CREATORE: Kirstie Falkous, John Regier. CAST: Grace Beedie, Dakota Benjamin Taylor, Jade Ma, Jeremias Amoore, Anastasia Chocholatá, Sam Stelzer. DURATA: 30 minuti circa ad episodio. DISTRIBUZIONE: Netflix. USCITA: 15 marzo 2021 Dal Regno Unito arriva una nuova serie TV, genere teen drama, Zero Chill, disponibile su Netflix dal 15 marzo 2021. Un’atmosfera che ci ricorda quella delle serie TV Disney, dove ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 29 marzo 2021)è la nuova serie TVproveniente dal Regno Unito e disponibile sudal 15 marzo 2021. Ecco qui la nostra. TITOLO ORIGINALE:. GENERE:. NAZIONE: Regno Unito. CREATORE: Kirstie Falkous, John Regier. CAST: Grace Beedie, Dakota Benjamin Taylor, Jade Ma, Jeremias Amoore, Anastasia Chocholatá, Sam Stelzer. DURATA: 30 minuti circa ad episodio. DISTRIBUZIONE:. USCITA: 15 marzo 2021 Dal Regno Unito arriva una nuova serie TV, genere, disponibile sudal 15 marzo 2021. Un’atmosfera che ci ricorda quella delle serie TV Disney, dove ...

