Rebic, squalifica ridotta per l’attaccante del Milan (Di lunedì 29 marzo 2021) La Corte d’Appello Federale ha accolto il ricorso del Milan e ridotto la squalifica dell’attaccante Rebic. Il croato ci sarà contro la Samp Rebic sarà in campo sabato a San Siro contro la Sampdoria. La Corte d’Appello Federale, infatti, ha accolto il ricorso del Milan contro le due giornate di squalifica inflitte all’attaccante rossonero in seguito all’espulsione contro il Napoli per offese all’arbitro. Il croato dovrà pagare 15mila euro di multa in sostituzione di una giornata di squalifica. Il croato ha già scontato la prima giornata di stop forzato contro la Fiorentina, prima della sosta. Dunque Rebic sarà arruolabile per la sfida contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, in programma questo sabato e valevole ... Leggi su zon (Di lunedì 29 marzo 2021) La Corte d’Appello Federale ha accolto il ricorso dele ridotto ladel. Il croato ci sarà contro la Sampsarà in campo sabato a San Siro contro la Sampdoria. La Corte d’Appello Federale, infatti, ha accolto il ricorso delcontro le due giornate diinflitte alrossonero in seguito all’espulsione contro il Napoli per offese all’arbitro. Il croato dovrà pagare 15mila euro di multa in sostituzione di una giornata di. Il croato ha già scontato la prima giornata di stop forzato contro la Fiorentina, prima della sosta. Dunquesarà arruolabile per la sfida contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, in programma questo sabato e valevole ...

