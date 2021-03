Ratti dopo il lockdown in pub e ristoranti, l'allarme nel Regno Unito: 'Le disinfestazioni aumenteranno' (Di lunedì 29 marzo 2021) Un altro problema potrebbe ritardare la riapertura di pub e ristoranti dopo il blocco legato alla pandemia. In Gran Bretagna sono aumentate le chiamate per segnalare la presenza di Ratti nei locali e ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) Un altro problema potrebbe ritardare la riapertura di pub eil blocco legato alla pandemia. In Gran Bretagna sono aumentate le chiamate per segnalare la presenza dinei locali e ...

Advertising

cavs1899 : @BobbyMcflyy In generale i ratti, ma ho sentito di gente che dopo il Mondiale... - AntiPUDE : @travan28 @ElioLannutti Infatti in Spagna dopo che hanno aperto i ristoranti due mesi fa i contagi hanno continuato… - RobertoRedSox : @CarloRosati1975 @Genevievestufa Rileggere passo dopo passo l’indecente paragone con chi denunciava un ebreo alle S… - checazneso : Giorno due: dopo 1800 like è arrivata la prima tzvippina ma non ha messo l’# ufficiale quindi forse sono salva dall’invasione di ratti - _Kataomoi_2 : Dopo le nutrie, le vipere, i ratti e le maiale non potevano che mancare le MUCCHE #tzvip -