Rapporti bilaterali Cina e Iran preoccupano Israele

(Di lunedì 29 marzo 2021) Con il patto commerciale, itrasi rafforzano ulteriormente tra i due paesi. Questo accordo preoccupa non poco, Usa e Arabia Saudita che in un contesto geopolitico cercano di contenere l’ifluenza dell’nella regione.aiuta Venezuela inviando flotta di petroliere raggdo sanzioni Come vede

Advertising

Fontanella64 : RT @giorgiocus: L'accordo di cooperazione tra Cina e Iran ha impatto che va oltre rapporti bilaterali. C'entra anche il duello sino-statuni… - PierBassi : RT @giorgiocus: L'accordo di cooperazione tra Cina e Iran ha impatto che va oltre rapporti bilaterali. C'entra anche il duello sino-statuni… - limesonline : RT @giorgiocus: L'accordo di cooperazione tra Cina e Iran ha impatto che va oltre rapporti bilaterali. C'entra anche il duello sino-statuni… - AscenzoJacopo : RT @giorgiocus: L'accordo di cooperazione tra Cina e Iran ha impatto che va oltre rapporti bilaterali. C'entra anche il duello sino-statuni… - victorcus1 : RT @giorgiocus: L'accordo di cooperazione tra Cina e Iran ha impatto che va oltre rapporti bilaterali. C'entra anche il duello sino-statuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapporti bilaterali

la Repubblica

Podgorica, 29 mar 11:29 - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato questa mattina a Podgorica l'omologo del Montenegro Djordje Radulovic. I...L'esistenza di numerosi collegamenti ferroviari tra una determinata coppia di paesi può essere presa come l'indicatore di relazioniintense: implicanostorici stretti e flussi di ...Firmata intesa per i prossimi 25 anni. Pechino espande la sua influenza in Medio Oriente. Teheran può allentare l'isolamento internazionale mentre ...Nel corso del Consiglio europeo, svoltosi ieri in videoconferenza (la prevista seconda giornata di lavori è stata annullata), sono emerse, pur nella sobrietà del confronto diplomatico, differenze di a ...