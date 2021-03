Raggi: Parco del Pineto, aperta nuova area giochi (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Il meraviglioso Parco del Pineto, tra i Municipi XIII e XIV, ha una nuova area giochi. Era stata rimossa perche’ qualcuno tempo fa, con un gesto spregevole, gli aveva dato fuoco. Durante il sopralluogo che ho fatto questa mattina c’erano gia’ alcuni bambini che correvano su e giu’ per il Parco e giocavano con le nuove attrezzature.” “Un’immagine bellissima. Uno di questi bimbi, Lorenzo, si e’ avvicinato e timidamente mi ha detto ‘il Parco e’ bellissimo!’. Abbiamo anche piantato nuovi alberi. Ora li vedete cosi’, ma immaginateli tra qualche anno, alti e frondosi, che faranno ombra sulle panchine”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Il meravigliosodel, tra i Municipi XIII e XIV, ha una. Era stata rimossa perche’ qualcuno tempo fa, con un gesto spregevole, gli aveva dato fuoco. Durante il sopralluogo che ho fatto questa mattina c’erano gia’ alcuni bambini che correvano su e giu’ per ile giocavano con le nuove attrezzature.” “Un’immagine bellissima. Uno di questi bimbi, Lorenzo, si e’ avvicinato e timidamente mi ha detto ‘ile’ bellissimo!’. Abbiamo anche piantato nuovi alberi. Ora li vedete cosi’, ma immaginateli tra qualche anno, alti e frondosi, che faranno ombra sulle panchine”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, su Facebook.

