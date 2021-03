“Qui abita una famiglia positiva al virus”: in portineria spunta il cartello delatore (Di lunedì 29 marzo 2021) Milano, 29 mar – Chi a marzo 2020 sosteneva che sarebbe andato «tutto bene» e che «ne usciremo sicuramente migliori» aveva bevuto qualche spritz casalingo di troppo mentre alle 18 cantava affacciato sui balconi: il metro di quanto è andata bene lo misura, nella sua semplice banalità, il cartello apparso sulla porta di un condominio di Rozzano (Milano). «Attenzione, ci sono positivi nel condominio, massima cautela». Il cartello da peste manzoniana A metà tra la «X» manzoniana sulle case dei morti di peste e la scritta «don’t open, dead inside» che appariva nella serie The Walking Dead: così si presenta l’avviso apposto da un anonimo e zelante condomino per segnalare la presenza di una povera famiglia costretta all’isolamento domiciliare. «Siamo ripiombati al tempo della peste», denuncia sui social network Nadia Andrisolo, vice ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Milano, 29 mar – Chi a marzo 2020 sosteneva che sarebbe andato «tutto bene» e che «ne usciremo sicuramente migliori» aveva bevuto qualche spritz casalingo di troppo mentre alle 18 cantava affacciato sui balconi: il metro di quanto è andata bene lo misura, nella sua semplice banalità, ilapparso sulla porta di un condominio di Rozzano (Milano). «Attenzione, ci sono positivi nel condominio, massima cautela». Ilda peste manzoniana A metà tra la «X» manzoniana sulle case dei morti di peste e la scritta «don’t open, dead inside» che appariva nella serie The Walking Dead: così si presenta l’avviso apposto da un anonimo e zelante condomino per segnalare la presenza di una poveracostretta all’isolamento domiciliare. «Siamo ripiombati al tempo della peste», denuncia sui social network Nadia Andrisolo, vice ...

