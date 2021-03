Quante posizioni guadagna Jannik Sinner? Nuovo ranking e proiezioni classifica ATP. Sogno top20…

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021) La serata italiana del torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria Masters 1000) premia l’azzurro, numero 21 del seeding, che supera dopo quasi tre ore di gioco il russo Karen Khachanov e va agli ottavi, incamerando così anche ulteriori 45 punti utili per lamondiale. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo delATP, infatti, danno benefici in termini di punti e ma non diinall’azzurro, che45 punti netti con la vittoria odierna, ma resta fermo al 28° posto virtuale, pur salendo a quota 1859. Il tutto al netto di eventuali miglioramenti di giocatori che lo seguono. La scalata potrebbe proseguire nella prossima giornata di martedì, in caso di successo negli ottavi, che lancerebbe ...