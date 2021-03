Qualificazioni mondiali, l’Italia batte anche la Bulgaria: è prima nel girone (Di lunedì 29 marzo 2021) l’Italia di Mancini non si ferma: fa due su due nelle Qualificazioni mondiali, batte anche la Bulgaria e si porta a 24 risultati utili consecutivi. Ora condivide il primato del girone con la Svizzera, in attesa dei prossimi impegni. Erano anni che gli azzurri non sbancavano Sofia, ci sono riusciti grazie ai gol di Belotti (rigore) e Lucarelli, che infila il portiere avversario dopo l’assist di Insigne. E’ soddisfatto Mancini, che continua a macinare numeri da record: “Tutte le partite sono difficili, almeno finché non sblocchi. anche perché gli avversari si mettono tutti dietro e diventa difficile giocare. Nel primo tempo non abbiamo mai rischiato, nella ripresa abbiamo concesso qualcosa ma dopo aver creato molto”, ha detto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021)di Mancini non si ferma: fa due su due nellelae si porta a 24 risultati utili consecutivi. Ora condivide ilto delcon la Svizzera, in attesa dei prossimi impegni. Erano anni che gli azzurri non sbancavano Sofia, ci sono riusciti grazie ai gol di Belotti (rigore) e Lucarelli, che infila il portiere avversario dopo l’assist di Insigne. E’ soddisfatto Mancini, che continua a macinare numeri da record: “Tutte le partite sono difficili, almeno finché non sblocchi.perché gli avversari si mettono tutti dietro e diventa difficile giocare. Nel primo tempo non abbiamo mai rischiato, nella ripresa abbiamo concesso qualcosa ma dopo aver creato molto”, ha detto ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? FORMAZIONE Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #BulgariaItalia ???? ? Oggi, h 20.45 ?? Stadio Vas… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? Tifosi #Azzurri ?? è il momento di cantare l’Inno d’Italia! ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Bulgaria vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? Stadio Vasil Levski di #Sofia ?? Qualificazioni Mondiali… - ilgiornale : Polemiche dopo le sviste con Olanda e Portogallo. La follia di non garantire Var e 'occhio di falco' nelle qualific… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: In campo #BulgariaItalia, valida per le qualificazioni dei Mondiali di Qatar 2022 - DIRETTA… -