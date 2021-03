Qualificazioni Mondiale: ecco la situazione nei gironi dopo le prime giornate (Di lunedì 29 marzo 2021) Si è conclusa ieri la seconda giornata delle Qualificazioni al Mondiale che si disputerà nel 2022 in Qatar. In queste prime due tornate della fase a gironi non sono mancate certamente le soprese. Squadre favorite alla vigilia hanno perso punti in favore delle più piccole, mentre altre hanno confermato il loro ruolo nel raggruppamento. ecco la situazione in tutti i gironi. Lo stop ai campionati europei di calcio ha lasciato la scena e le luci della ribalta alle Qualificazioni al Mondiale del 2022. Una corsa sfrenata atta a staccare il pass per la fase finale della rappresentativa iridata che vedrà impegnati tutte le Nazionali più in vista del mondo. Ma come sono scivolate le prime due giornate? ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Si è conclusa ieri la seconda giornata dellealche si disputerà nel 2022 in Qatar. In questedue tornate della fase anon sono mancate certamente le soprese. Squadre favorite alla vigilia hanno perso punti in favore delle più piccole, mentre altre hanno confermato il loro ruolo nel raggruppamento.lain tutti i. Lo stop ai campionati europei di calcio ha lasciato la scena e le luci della ribalta allealdel 2022. Una corsa sfrenata atta a staccare il pass per la fase finale della rappresentativa iridata che vedrà impegnati tutte le Nazionali più in vista del mondo. Ma come sono scivolate ledue? ...

Advertising

FBiasin : Molti hanno trasformato questa cosa in 'ma non è detto che sia gol'. A parte che sembra proprio che la palla sia e… - capuanogio : L'autogol di un calcio medioevale: senza tecnologia non c'è parità. #Var e #GLT eliminate dalle qualificazioni al M… - LoSportpiubello : Emozioni alla Radio 1776: Qualificazioni Mondiale 2022 BULGARIA-ITALIA 0-2 (28-03-2021) - franser_real : RT @capuanogio: L'autogol di un calcio medioevale: senza tecnologia non c'è parità. #Var e #GLT eliminate dalle qualificazioni al Mondiale… - franser_real : RT @capuanogio: ??? Negli stadi già attrezzati per la #GLT, se le due federazioni sono d'accordo, viene usata anche nelle qualificazioni al… -