Qualiano | arrivano altri buoni spesa per Pasqua | da oggi la distribuzione

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il Comune didistribuiscederivanti dai fondi stanziati dal Governo nel Decreto Ristori Ter e già assegnati a circa 1000 famiglie nel dicembre scorso. Si tratta di una misura di sostegno per persone e nuclei familiari in condizioni di assoluto disagio. Saranno distribuitifino a 250 euro per ogni famiglia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

BANCO ALIMENTARE A, L'ELENCO DEGLI AMMESSI Il Comune diha approvato le graduatorie del banco alimentare e non dei buoni spesa. 'Sono online le graduatorie degli ammessi e dei ...le prime reazioni politiche da parte dell'opposizione, che già in passato aveva sollevato ... dichiara Giuseppe Fertuso , segretario del Pd di. 'A tal proposito si evincono violazioni ...Il Comune di Napoli ha predisposto l'invio di ulteriori buoni spesa, grazie alle economie risultanti dai controlli effettuati, ...Con Napoli e il resto della Regione Campania in zona rossa, i controlli sono drasticamente aumentati. Tanto da essere arrivati a far multare ben 127 ...