Quali sono le regole e le restrizioni per la Pasqua

(Di lunedì 29 marzo 2021) IpaSi avvicina la secondaai tempi del Covid-19, con le nuovee limitazioni previste dal decreto legge numero 30, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 marzo. Dal 3 al 5 aprile, in tutte le regioni italiane, vigeranno lepreviste per le zone rosse, ma con qualche eccezione. Vediamo nel dettaglio. Visite a parenti e amici Il decreto prevede che ci si può spostare verso altre abitazioni private “all’interno della stessa regione”, una sola volta al giorno e rispettando il coprifuoco (dalle 10 di sera alle 5 del mattino). Posfar visita al massimo due persone adulte per nucleo familiare, che posportare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti. Lo stesso principio, insomma, ...

Advertising

Corriere : In Svezia chi tiene il cane legato alla catena rischia il carcere. Quali sono le norme ... - reportrai3 : #Report da lunedì 12 aprile alle 21.20 su @RaiTre La stazione sperimentale delle conserve è un ente di ricerca. Og… - AccademiaCrusca : Quali sono il significato e l’origine della locuzione GARANTITO AL LIMONE? ?? - graziacalore : bellissima domanda che ne chiede un'altra: <può un bidello stare in smart working?> quali sono oggi le occupazioni… - TommasoMarchi10 : @perillo_f Per completezza di informazione bisognerebbe anche vedere in quante e quali occasioni è lui stesso a pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono

Orizzonte Scuola

Chi ne ha diritto I requisiti " come spiega una agenzia di Adnkronos -: avere la partita Iva ...trasmessa nel periodo sopra citato sostituisce tutte quelle precedentemente inviate e per le...... in attesa del rientro di Marquez ,fossero i valori in pista in configurazione 2021. Tutti, ... In molti ciandati giù pesanti: 'Ha voglia di correre, gli piace star nel circus, forse perché ...Genova. Nella mattina di oggi si è svolto il Consiglio regionale. Sono stati affrontati diversi temi: Modifica la legge istitutiva del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato. Con 16 vo ..."Come uomini e donne impegnati in un Movimento che ha nel suo Dna quali caratteri essenziali il professarsi 'cristiani' e l'impegno per i 'lavoratori' non possiamo non sentirci tutti chiamati in causa ...