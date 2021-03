Qatar 2022, l’Italia batte anche la Bulgaria. Formula Uno: a Lewis Hamilton il Gp del Barhain (Di lunedì 29 marzo 2021) Non brilla ma vince. Invertito l’ordine degli addendi, il risultato non cambia per l’Italia di Mancini alle prese col secondo match di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022. Il 2-0 in casa della Bulgaria, con una prestazione ad andamento lento, serve a a spezzare il tabù della vittoria a Sofia. Un’impresa che mai era riuscita nei precedenti azzurri. E anche a consolidare la posizione nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022: per differenza reti, la nazionale è avanti alla Svizzera. Ma c’è ancora da lavorare Sorride poco, però, il commissario tecnico Roberto Mancini. Vede ripetersi gli errori del secondo tempo di Parma, al Tardini contro l’Irlanda del Nord. Errori di precisione e velocità, che però ci sono stati un po’ per tutti i 90? di Sofia. Un rigore generoso di Belotti in ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 29 marzo 2021) Non brilla ma vince. Invertito l’ordine degli addendi, il risultato non cambia perdi Mancini alle prese col secondo match di qualificazione ai Mondiali del. Il 2-0 in casa della, con una prestazione ad andamento lento, serve a a spezzare il tabù della vittoria a Sofia. Un’impresa che mai era riuscita nei precedenti azzurri. Ea consolidare la posizione nel girone di qualificazione ai Mondiali: per differenza reti, la nazionale è avanti alla Svizzera. Ma c’è ancora da lavorare Sorride poco, però, il commissario tecnico Roberto Mancini. Vede ripetersi gli errori del secondo tempo di Parma, al Tardini contro l’Irlanda del Nord. Errori di precisione e velocità, che però ci sono stati un po’ per tutti i 90? di Sofia. Un rigore generoso di Belotti in ...

Advertising

ilpost : I calciatori della Norvegia hanno protestato in campo contro lo sfruttamento dei lavoratori in Qatar - Eurosport_IT : Germania, Norvegia, Olanda e Danimarca in protesta per quanto successo in Qatar: 6500 operai deceduti per costruire… - GoalItalia : L'talia di Mancini è già lanciata verso la qualificazione ai Mondiali del 2022 ?? Lloris è stato l'ultimo ad alzare… - funnyfanny74 : RT @ilpost: I calciatori della Norvegia hanno protestato in campo contro lo sfruttamento dei lavoratori in Qatar - _DAGOSPIA_ : IL GOL FANTASMA DI RONALDO E LA FIFA CHE NON PREVEDE LA TECNOLOGIA. PER QATAR 2022 SI PREVEDE… -