Putin: «Non scimmiotto altri Capi di Stato, perciò non mi sono vaccinato davanti alle telecamere» (Di lunedì 29 marzo 2021) Solo qualche lieve dolore muscolare e niente febbre. Vladimir Putin, che martedì scorso ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il coronavirus, racconta la sua esperienza in un’intervista alla tv Rossiya 1. «Mi sono svegliato la mattina dopo il vaccino con qualche leggero dolore muscolare», ha detto il presidente russo. «Ho preso il termometro. La temperatura era normale». Non ha rivelato quale dei tre vaccini approvati nella Federazione gli sia Stato somministrato. Lo sa solo il medico che gli ha fatto l’iniezione. Putin e la vaccinazione dei leader Allo stesso tempo, Putin ha difeso la sua decisione di non vaccinarsi davanti alle telecamere. «Non voglio “scimmiottare” altri Capi di Stato che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Solo qualche lieve dolore muscolare e niente febbre. Vladimir, che martedì scorso ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il coronavirus, racconta la sua esperienza in un’intervista alla tv Rossiya 1. «Misvegliato la mattina dopo il vaccino con qualche leggero dolore muscolare», ha detto il presidente russo. «Ho preso il termometro. La temperatura era normale». Non ha rivelato quale dei tre vaccini approvati nella Federazione gli siasomministrato. Lo sa solo il medico che gli ha fatto l’iniezione.e la vaccinazione dei leader Allo stesso tempo,ha difeso la sua decisione di non vaccinarsi. «Non voglio “scimmiottare”diche ...

