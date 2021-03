Puglia zona rossa rafforzata e le altre regioni, i colori dell’Italia fino a venerdì Per Pasqua tutti rossi (Di lunedì 29 marzo 2021) Da oggi, per effetto dell’ordinanza ministeriale, cambiano colore alcune regioni. La Puglia resta area rossa, perfino rafforzata dalle misure contenute nell’ordinanza del presidente della Regione. La colorazione rosso-arancione del Paese sarà tale fino a venerdì perché il 3, il 4 ed il 5 aprile, cioè da sabato santo a Pasquetta, l’Italia sarà tutta una zona rossa. Con il rafforzamento, sempre, per la Puglia. L'articolo Puglia zona rossa rafforzata e le altre regioni, i colori dell’Italia fino a venerdì <small ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 29 marzo 2021) Da oggi, per effetto dell’ordinanza ministeriale, cambiano colore alcune. Laresta area, perdalle misure contenute nell’ordinanza del presidente della Regione. La colorazione rosso-arancione del Paese sarà taleperché il 3, il 4 ed il 5 aprile, cioè da sabato santo a Pasquetta, l’Italia sarà tutta una. Con il rafforzamento, sempre, per la. L'articoloe le, i

